Chinese pagode wordt grondig gerenoveerd

Deurne - De Erfgoeddag wordt op 23 april in Deurne nog net iets feestelijker gevierd dan elders, dankzij de heropening van de gerenoveerde Chinese pagode in het Boekenbergpark. Die wordt binnenkort onder meer gebruikt voor tentoonstellingen en ceremonies.

In 2015 nam @ThePark, een concept dat sport, welzijn en businesstraining met horeca combineert, de concessie voor het horecapaviljoen in het Boekenbergpark over. Naast de chalet en het terras was ook de Chinese pagode daarbij inbegrepen, weet medewerkster Anick Van Dam. “We organiseren hier vaak feesten en kunnen in de pagode ook ceremoniën of tentoonstellingen opzetten. Vroeger hebben we het gebouw ook al gebruikt, voor een huwelijksceremonie, een tentoonstelling en als verkoopruimte voor sportkledij. Het is een heel specifieke ruimte, niet zo groot en niet voor alles te gebruiken, maar we proberen er creatief mee om te gaan.”

Het zou zonde zijn de pagode verloren te zien gaan, vindt Van Dam. Het gebouw kent dan ook een rijke geschiedenis. Omstreeks 1800 gaf de rijke bankier en koopman Jan Willem Smets, die zaken deed met China, de opdracht om de toren te bouwen. Die werd liefst 26 meter hoog, met vijf galerijen boven elkaar geplaatst. 157 treden leidden naar de top, vanwaar men toen onder meer Lier, Kontich, Boom en Ekeren kon zien. Maar later raakte de pagode in verval en voor de veiligheid werd hij in 1956 afgebroken tot op het gelijkvloers. Enkel een restant blijft dus over, waarop een omgekeerd schotelvormig dak werd geplaatst.

Op 23 april om 17 uur is de plechtige opening, met een korte uiteenzetting van Wim Meulenkamp, kunsthistoricus en expert in follies, kunstwerken die met opzet bizar zijn. Er zijn de hele dag activiteiten , waaronder een retro workout, tai chi, meditatie en mindfulness.

Zo zag de pagode er in haar glorietijd uit. Foto: rr

www.the-park.be