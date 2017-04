“Financiële kater van 50 miljoen euro na acties van loodsen”

Brussel - Alfaport, de bedrijvenkoepel in de Antwerpse haven binnen Voka, is “bijzonder opgelucht” over het vergelijk dat de Vlaamse loodsen maandag hebben bereikt met minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Toch zitten we hier als klanten met een dubbel gevoel”, zegt voorzitter Walter Van Mechelen, die spreekt van een verlies van 50 miljoen euro.

De acties van de loodsen leidden volgens Alfaport tot heel wat problemen bij de private havenbedrijven: schepen die vastzitten, transporteurs die hun planning moeten omgooien, vertraagde leveringen en het risico op schadeclaims. “Na een rondvraag bij een aantal belangrijke actoren, ramen we het gezamenlijke verlies op minstens 50 miljoen euro”, zegt de Alfaport-voorzitter. Daarnaast zien heel wat bedrijven ook een duidelijke negatieve impact op de tewerkstelling, klinkt het.

De havenkoepel gaat ervan uit dat de sociale rust door het bereikte akkoord voor een paar jaar is teruggekeerd, maar maakt zich zorgen over wat daarna komt. “Het directe materiële verlies is één zaak, maar de reputatieschade die deze acties hebben aangericht, is op de lange termijn wellicht nog groter”, zegt Van Mechelen.

Nieuwe stakingen

Hij wil dan ook de garantie dat dergelijke acties nooit meer zullen gebeuren. “Vandaag hebben we die garantie niet. Als benadeelde klanten stellen we ons ernstig de vraag of de huidige organisatievorm van de Vlaamse loodsen opflakkeringen van het sociaal conflict en nieuwe stakingen in de toekomst kan voorkomen.”