Qualcomm dient nu zelf klacht in tegen Apple

Chipgigant Qualcomm, die door Apple voor de rechter is gedaagd omdat hij misbruik zou maken van zijn machtspositie, trekt nu zelf naar de rechtbank tégen Apple.

Qualcomm is eigenaar van een aantal patenten op essentiële technologieën voor mobiele apparaten. Andere bedrijven mogen daar tegen een vergoeding gebruik van maken, maar Qualcomm zou die bedragen met kunstgrepen hebben opgekrikt. Volgens Apple werden “miljarden dollar” overgefactureerd.

Qualcomm verwerpt die aantijging en beschuldigt er Apple nu zelf van om misbruik te maken van zijn dominante positie om minder te moeten betalen voor de patenten. “Men wil ons dwingen om onze gepatenteerde technologie aan een lagere prijs aan te bieden, terwijl die het bedrijf zelf 760 miljard dollar opleverde, met de verkoop van iPhones.” Qualcomm diende een klacht in bij een rechtbank in Californië. Het chipbedrijf vraagt een schadevergoeding, het is niet bekend hoeveel.

In verschillende landen kreeg het bedrijf al een boete opgelegd, of wordt daarmee gedreigd, wegens misbruik van zijn dominante positie.

(belga)