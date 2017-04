Mogelijk schimmel op dossiers hof van beroep: “Even paniek onder personeel”

Antwerpen - 54 dossiers bij het hof van beroep in Antwerpen zijn mogelijk aangetast door schimmels. Ze komen van het gerecht in Tongeren, waar een gevaarlijk hoge concentratie van schimmels is vastgesteld in de archieven en al twee personeelsleden ziek zijn geworden. “Er was wel even paniek onder het personeel”, zegt woordvoerder Tom Hoorens.

“54 dossiers hier zouden kunnen aangetast zijn”, zegt Tom Hoorens. “Ze bevinden zich in de kelders hier op de Waalse Kaai, in de archiefruimte van het oud gerechtsgebouw op de Britselei, ofwel bij magistraten en griffiers thuis. We verzamelen ze nu en we hebben – op eigen kosten – hermetisch afsluitbare plastic zakken aangeschaft om ze veilig te kunnen opbergen.”

Onderzoek moet uitmaken of de schimmel erin zit.