Joran Vliegen uitgeschakeld in dubbelspel Challenger Barletta

Brussel - Joran Vliegen heeft zich dinsdag net niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Italiaanse Barletta (gravel/43.000 euro). Samen met de Italiaan Alessandro Motti, met wie hij het vierde reekshoofd vormde, ging Vliegen nipt onderuit tegen Motti’s landgenoten Thomas Fabbiano en Stefano Travaglia. Die haalden het met 4-6, 6-3 en 11-9, in de slotset lieten Vliegen en Motti een matchbal onbenut.

In het enkelspel zitten er met Arthur De Greef (ATP 134) en Kimmer Coppejans (ATP 180) nog twee landgenoten in het toernooi. Vijfde reekshoofd De Greef zijn openingspartij met 6-4 en 6-2 van de Fransman Constant Lestienne (ATP 187), maandag al ging Coppejans in twee sets (6-4, 6-4) voorbij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 198). In ronde twee kruisen De Greef en Coppejans de degens in een Belgisch onderonsje.

