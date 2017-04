Na betonrot, nu schimmel: Antwerps hof van beroep blijft geplaagd door mankementen

Antwerpen -

Bij het hof van beroep in Antwerpen zijn mogelijk 54 dossiers aangetast door schimmels. Ze komen van het gerecht in Tongeren, waar een gevaarlijk hoge concentratie van schimmels is vastgesteld in de archieven en al twee personeelsleden ziek zijn geworden. “Er was wel even paniek onder het personeel”, zegt woordvoerder Tom Hoorens.