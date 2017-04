Vrouw (36) sterft door overdosis drugs, verdachte (51) even opgepakt

Antwerpen / Nijlen - In een bungalow in de Vogelzangstraat in Nijlen is dinsdagochtend het lichaam van een 36-jarige vrouw uit Antwerpen aangetroffen. Wellicht is ze gestorven door een overdosis drugs. De bewoner van de bungalow werd opgepakt maar is onder voorwaarden weer vrijgelaten.

Het was de 51-jarige bewoner zelf die de hulpdiensten alarmeerde omdat de 36-jarige vrouw niet wakker werd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar konden alleen maar de dood van de vrouw vaststellen. “Wellicht is de vrouw gestorven door haar drugsgebruik. Een overdosis drugs is inderdaad één van de pistes die we onderzoeken”, reageert Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.

Foto: Theo Derkinderen

Welke drugs ze gebruikt zou hebben is voorlopig nog onduidelijk en zal pas duidelijk worden na de autopsie op haar lichaam. Die vindt eerstdaags plaats.

De bewoner van bungalow werd gearresteerd en verscheen dinsdag in de vooravond voor de Mechelse onderzoeksrechter. De man werd na verhoor weer vrijgelaten maar moet zich aan strikte voorwaarden houden.

Wat de relatie tussen het slachtoffer en de bewoner was, is nog onduidelijk. De bungalow werd na de vaststellingen door de politie verzegeld.

TDK