Dokters van de Wereld eist dringende respons van Franse regering na “escalatie” in migrantenkamp Duinkerke

Brussel - De ngo Dokters van de Wereld is niet te spreken over het uitblijven van een humanitaire respons van de Franse regering nadat het migrantenkamp in Duinkerke in de nacht op dinsdag is verwoest door een brand. “We hebben een maand geleden de Franse regering al gewaarschuwd voor de oplopende spanningen in het kamp. Maar een antwoord bleef uit, en deze escalatie kon dan ook niet uitblijven”, zegt Emmy Deschuttere van de organisatie dinsdag. Dokters van de Wereld eist nu dat de Franse regering wel adequaat handelt en opvang voorziet voor de 1.700 getroffen migranten.

In het migrantenkamp van Grande-Synthe, in de buurt van het Noord-Franse Duinkerke, is maandagavond een zware brand uitgebroken die een groot deel van het kamp heeft verwoest. Volgens de plaatselijke autoriteiten is het niet mogelijk om het kamp herop te bouwen.

Voor Dokters van de Wereld is het niet ver zoeken wat de toegenomen spanningen in het kamp heeft veroorzaakt. “Mensen leefden met vijf op vijf m², in een verwaarloosde shelter. Er heerste wetteloosheid en segregatie en vrouwen werden meer en meer het slachtoffer van seksueel geweld”, schetst Deschuttere de situatie in het kamp.

Het stoot de organisatie tegen de borst dat de Franse regering op de hoogte was van de wantoestanden, maar geen actie ondernam. “Een maand geleden schreven we een open brief om hen tot actie aan te manen. Gelukkig deed de burgemeester van Grande-Synthe wel zijn best om het kamp wat menswaardiger te maken. Maar de hoogste Franse autoriteiten hebben de realiteit altijd ontkend.”

Ondertussen verzorgen medewerkers van Dokters van de Wereld verschillende gewonden in de drie sportzalen waar de mensen worden opgevangen. “Van 800 à 1.000 mensen weten we momenteel niet waar ze zijn”, aldus nog Deschuttere.

(belga)