Derde seizoen ‘Liefde voor Muziek’ kent knalstart: meteen 5 top 10-hits

Het derde seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ belooft er eentje van muzikale hoogstandjes te worden. Amper een dag na de eerste aflevering staan al vijf nummers uit de eerste aflevering in de top 10 van de iTunes charts.

‘Ik wil je Terug’ van Clouseau prijkt op nummer 1, gevolgd door ‘Boeng’ van Gers Perdoel. Ze stoten daarmee ‘Shape of You’ van Ed Sheeran na wekenlang op nr 1 te hebben gestaan naar nr 3. Op de vierde plek staat ‘I’ve only begun to fight’, de cover van Isabella A, op de voeten gevolgd door ‘Who’s Loving You’ van Natalia en ‘In my Blood’ van Lady Linn. Het lied van Bart Peeters kon om technische redenen niet meteen na de uitzending worden aangeboden via iTunes. Zijn versie van ‘Risin’ wordt in de loop van de dinsdagavond beschikbaar gesteld. Ter vergelijking vorig jaar nestelden enkel Dana Winner en Johannes Gerard zich meteen in de top 10.

Gemiddeld 747.000 kijkers – goed voor 36,7% marktaandeel – lieten zich gisterenavond meenemen op een muzikale trip door het repertoire van souldiva Natalia. Dat is het hoogste aantal kijkers ooit voor de reeks. En ook online leeft het programma sterk. De opgeknipte clips uit het programma werden op dit moment al meer dan 100.000 keer bekeken via vtm.be. Op Facebook ligt het aantal videoviews zelfs op ruim 172.000. De volledige eerste aflevering werd online al 12.000 keer bekeken.

In de tweede aflevering op maandag 17 april 2017 steken Clouseau, Bart Peeters, Natalia, Isabelle A, Lady Linn en Gers Pardoel de K3-songs van Josje in een nieuw kleedje