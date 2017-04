Red Lions oefenen tweemaal tegen Nieuw-Zeeland

Brussel - De Belgische hockeymannen zullen twee oefeninterlands afwerken tegen Nieuw-Zeeland in de rand van de halve finale van de World League voor vrouwen, die van 21 juni tot 2 juli doorgaat in Sint-Lambrechts-Woluwe.

De Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) kondigde dinsdag de komst van de Nieuw-Zeelanders (FIH 8) aan. De twee confrontaties met de Red Lions (FIH 5) zullen tijdens de tweede week van het evenement plaatsvinden. De exacte data moeten nog bekendgemaakt worden.

De Belgen komen van 8 tot 23 juli in actie tijdens hun halve finale van de World League in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Olympisch vicekampioen België werd in groep B ondergebracht en treft daar Duitsland (FIH 3, goed voor olympisch brons in Rio), thuisland Zuid-Afrika (FIH 15), Ierland (FIH 9) en Egypte (FIH 19).