Een 24-jarige Marokkaan die zaterdag werd opgepakt in Dresden, plande een aanslag op de Russische ambassade in Berlijn. Dat meldt het openbaar ministerie van Dresden disndag.

De politie onderzoekt ook of de man, die in een opvangcentrum voor vluchtelingen in de buurt van Leipzig verbleef, achter een bommelding zit in een school in Borsdorf, bij Leipzig.

(belga)