Broer en zus dood teruggevonden: buurt al hele dag afgesloten

In de Ruiterslaan in Kessel-Lo bij Leuven zijn dinsdagochtend twee lichamen aangetroffen in een gezinswoning. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een verdacht overlijden. De slachtoffers zijn broer en zus.

Speurders van de lokale federale recherche, het labo en het parket zijn sinds 9 uur dinsdagmorgen aan het werk in een woning in de Ruiterslaan in Kessel-Lo. In het gebouw werd dinsdagochtend twee lichamen aangetroffen. Het betreft een man, een vijftiger, en een vrouw van om en rond de 60.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een verdacht overlijden. Een buurvrouw zou de slachtoffers een dag eerder nog gesproken hebben. Die zou ook een briefje in haar bus hebben gevonden waarin één van de slachtoffers vroeg om de politie te bellen.

De Ruiterslaan in Kessel-Lo is sinds 9 uur dinsdagochtend afgesloten voor alle verkeer.