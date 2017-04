E34 richting Turnhout even volledig dicht na ongeval

Door een ongeval ter hoogte van Beerse was de E34 dinsdagnamiddag een tijdlang volledig afgesloten in de richting van Turnhout. Een auto en een lichte bestelwagen waren betrokken bij het ongeval.

Al het verkeer moest de snelweg verlaten via uitrit 21 Lille. Bestuurders die naar Turnhout moeten namen beter de E313 tot in Geel en dan de N19g naar Turnhout. Rond 17 uur was de rijbaan weer vrij.

Ter hoogte van parking Vorselaar gebeurde er wat later een tweede ongeval. Twee rijstroken zijn er versperd.

Dinsdagochtend gebeurde er op de E313 een spectaculair ongeval. Ter hoogte van Herentals botsten zeven voertuigen er op elkaar.