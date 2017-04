Nederlands tv-programma in opspraak: Kandidaten moeten raden of vrouw dik of zwanger is

In Nederland is vandaag veel te doen over een uitzending van de spelshow ‘Neem je zwemspullen mee’. In dat programma kregen de kandidaten onder meer vrouwen te zien, waarvan ze moesten raden of ze zwanger of dik waren.

‘Neem je zwemspullen mee’ is een nieuw tv-programma dat wordt uitgezonden op het derde net van de Nederlandse openbare omroep NPO. Twee duo’s van bekende Nederlanders moeten punten verdienen door allerlei opdrachten en rondes zo succesvol mogelijk te voltooien.

De eerste aflevering van gisteren heeft meteen een mediarel veroorzaakt bij onze noorderburen. In een van de rondes kregen de kandidaten verschillende vrouwen moeten zien. De opdracht: raad correct of de vrouwen ofwel zwanger zijn, ofwel “gewoon dik”. Eén van de kandidaten deed er nog een schepje bovenop door voor te stellen het geluid van een huilende baby te imiteren om zo te kunnen “kijken of ze gaat lekken”.

De Nederlandse media reageren vernietigend op de opdracht, en ook op sociale media liegen de commentaren er niet om: het opzet wordt allerminst gesmaakt.

Nieuw programma op NPO3. Hier moeten vier mannen raden of deze vrouw dik of zwanger is. Leuk. Echt leuk. pic.twitter.com/jobyo8bqlT — Lisa Bouyeure (@lisabouyeure) April 10, 2017

Neem je zwemspullen mee, nu op NPO3?



Dat was toch aan grap he? Plz tell me so. — Yama?? (@Yamapama) April 9, 2017

Ook het feit dat het programma wordt uitgezonden bij de openbare omroep, gefinancierd door Nederlands belastinggeld, stoot velen tegen de borst:

Er is nu een programma op NPO3 waarin mannen moeten raden of een vrouw dik of zwanger is #vanmijnbelastingcenten — Daphne Lammers (@DaphneLammers) April 9, 2017

Enkele harde tegenstanders hebben inmiddels al een petitie gestart om het programma van het scherm te halen.