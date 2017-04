Daarom let je beter op met wat je via Instagram koopt

Op Instagram vind je heel wat verkopers terug die de mooiste handtassen, horloges en andere luxegoederen aanprijzen. Zo ook de in de VS wonende 41-jarige Praepitcha Smatsorabudh. Zij bracht via een ingenieus systeem valse handtassen aan de man via sociale media, maar belandde in de gevangenis.

Praepitcha Smatsorabudh verkocht op Instagram onder de naam Rich Girl's Collection tientallen dure handtassen van Hermès, Céline, Yves Saint Laurent en noem maar op. Haar volgers dachten telkens dat ze een koopje konden doen, maar niets bleek minder waar te zijn. De vrouw kocht oorspronkelijk wel een origineel exemplaar aan, nam er vervolgens een foto van om die op Instagram te gebruiken en bracht de tas finaal terug naar de winkel en vroeg haar geld terug. Alleen waren de handtassen die ze verkocht en inruilde niet de originele exemplaren, maar wel vervalste.

Op die manier slaagde de vrouw er in meer dan 60 winkels en ettelijke online kopers op te lichten. Geschat wordt dat ze daarmee om en bij de 760.000 euro buitmaakte. De Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen haar echter op het spoor en de vrouw werd onlangs veroordeeld tot 30 maanden celstraf. Toch maar opletten geblazen als je nog eens via Instagram wilt kopen.

