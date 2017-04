Mechelen voert feestencharter en actieplan in

Mechelen - De Zomer is van Mechelen die aan de voordeur klopt, maar ook Mechelen houdt je Warm rond de eindejaarsperiode worden voor handelaars en buurtbewoners overzichtelijker in kaart gebracht. Met het ondertekende charter scharen alle betrokken partijen zich achter de beperking van het geluidsniveau, en wordt een duurzaam en leefbaar nagestreefd.

“Mechelen mag bruisen in de zomer, maar er moet aandacht zijn voor de leefbaarheid”, luidt de algemene teneur bij alle spelers die het feestencharter mee ondertekenden. Het charter, een gentlemen’s agreement tussen vzw mmMechelen Feest, handelaars & horeca en buurtbewoners regelt niet alleen het geluidsniveau dat evenementen mogen produceren, per evenement komt een soort lastenboek dat resulteerde in een feestenoverzicht.

“Eindelijk hebben we via onze centrale feestendienst een oplijsting gemaakt wat er deze zomer en winter in Mechelen staat te gebeuren, en dat is nogal wat”, zegt mmMechelen Feest-voorzitter Kristof Calvo (Groen). Vooral het buurtcomité in het centrum was vragende partij snel werk te maken van dit charter: “Niet alleen het geluidsniveau tijdens evenementen moet voor iedereen op voorhand duidelijk zijn, ook de overlast de dagen voor en na het evenement. Via het feestenoverzicht krijgen we een mooie kijk op wat ons staat te wachten en welke feesten er daadwerkelijk werden vergund. Dan hoeven we niet nodeloos de politie te waarschuwen”, zegt Marina Mariën van de wijkraad Centrum. “Eindelijk kom er een duidelijk overzicht.” Schepen van Wijkzaken Katleen Den Roover (N-VA) zegt dat de leefbaarheid van buurten wordt verhoogd: “Soms zit het in details, maar we leren elk jaar bij. Toiletwagens die toch voor overlast zorgen, worden pas op het laatste moment geplaatst.”

Meetapparatuur

Per Mechels plein, trekpleisters voor organisatoren, komen gebruiksvoorwaarden met de vraag deze strikt na te leven. “Voortaan zullen we ook een soort Gouden Schoen uitreiken per festivalperiode, aan de organisatie die het meest voorbeeldige evenement organiseerde”, weet Calvo. Het charter geldt zowel voor evenementen die de stad zelf organiseert als voor privéinitiatieven.