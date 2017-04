Kontich krijgt volledig nieuwe wijk mét woonwal langs E19

Kontich - Eind dit jaar starten de werken voor de aanleg van Parkwijk Groeningen. Het schepencollege zette maandag het licht op groen voor de aanleg van deze nieuwe woonwijk tussen de Expresweg en de E19.

In totaal komen er in Parkwijk Groeningen 651 woningen, waarvan een woonwal de eyecatcher moet worden. Het park, de wegenwerken en de fietstunnel zullen in het najaar van 2019 klaar zijn. Dit betekent dat Kontich er over twee jaar tien hectare park bij krijgt.

Foto: rr

Woonwal

In een tweede fase wordt gestart met de bouw van de woonwal. Het gaat om een isolerende muur met woningen in, die de rest van de wijk tegen het lawaai en de luchtvervuiling van de nabijgelegen snelweg moet afschermen.

De woonwal is één van de redenen waarom het gemeentebestuur maandag haar fiat gaf voor het hele woonproject. “We bouwen eerst de woonwal, zodat iedereen onmiddellijk de voordelen zal ondervinden van deze geïntegreerde geluidsmuur,” zegt Ward Van Gorp namens projectontwikkelaar Extensa.