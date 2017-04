Dewael wil hele erkenningsprocedure moskeeën tegen het licht houden

Kamerlid Patrick Dewael (Open Vld) wil dat de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart zich buigt over de volledige erkenningsprocedure van moskeeën. Dat moet er voor de voorzitter van die commissie toe leiden dat de procedures efficiënter verlopen, het aantal moskeeën dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden verhoogt en de controle op de naleving van de voorwaarden verbetert.

De liberale fractieleider zal aan de onderzoekscommissie naar de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek voorstellen zich ook te buigen over de erkenningsprocedure, de controle op de voorwaarden en een eventuele intrekking, “met respect voor de bestaande bevoegdheidsverdeling”.

Eerder boog de onderzoekscommissie zich over de omstreden Grote Moskee en het Islamitisch Cultureel Centrum in Brussel. Uit hoorzittingen bleek dat die nog steeds niet erkend is, er eventuele linken zijn met Syriëstrijders, dat de financiering vanuit het buitenland en de boekhouding weinig transparant zijn, en dat er een radicale vorm van de islam wordt gepredikt, legt Dewael uit.