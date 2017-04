Temptation-verleidster Ashley gaat helemaal uit de bocht, moet live op tv extreme biologieles krijgen

Soms kan je al eens een domme opmerking maken. Kijkers van ‘Temptation Island’ weten dat verleidster Ashley om dat laatste niet verlegen zit. Maar wanneer ze een optreden maakt bij het MTV-programma ‘Dutch Ridicilousness’ gaat ze wel helemaal de mist in.

In het programma krijgen bekende (en minder bekende) Nederlanders en Vlamingen filmpjes te zien, die ze vervolgens mogen becommentariëren. Op het moment dat Ashley een filmpje te zien krijgt waarin uit een gebraden kip, een kleinere kip gehaald wordt met een tang, kan ze haar verbazing niet meer onder stoelen of banken steken: “Ojeej! Was die kip zwanger???”, roept de blondine uit. De presentator kan het niet meer droog houden, net als de rest van de deelnemers. Zeker wanneer ze niet anders kunnen dan Ashley een biologieles geven: “Ashley, luister nu eens heel even heel goed. Een kip legt eieren, geen andere, volgroeide kippen.”

Bekijk de video hier.