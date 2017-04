Nieuwslezeres wordt niet ontslagen na blooper

Dagdromen op het werk, we doen het allemaal wel eens. Maar wanneer jouw job live televisie maken is, dan ligt dat niet iets lastiger. De Australische freelance journaliste Natasha Exelby maakte zo’n gênante blunder maar komt er gelukkig mee weg.

Tijdens een nieuwsitem over sport zat de Australische nieuwslezeres Natasha Exelby verveeld met haar balpen te spelen. De freelance journaliste besefte net enkele seconden te laat dat de camera van ABC News 24 op haar gericht was. Ze schrikt overeind en hapt naar adem om zich nadien perfect professioneel te gedragen en de rest van het nieuws aan te kondigen.

De hilarische beelden gingen in een mum van tijd de wereld rond. Aanvankelijk werd gedacht dat Exelby gestraft of zelfs ontslagen zou worden. ABC News heeft die geruchten vandaag ontkend. ‘Live televisie maken is een veeleisende job en blunders worden nu eenmaal gemaakt’, benadrukt Gaven Morris van ABC. ‘Onze presentatoren zijn mensen, geen robots.’

Ook de nieuwslezeres reageerde ondertussen aan nieuwssite News: ‘Ik kan wel begrijpen dat mensen dit grappig vonden, maar wat er gebeurd is, kan je bezwaarlijk professioneel noemen. Dit was een spontane reactie.’

Exelby zal de komende weken echter niet op televisie te zien zijn. Dat heeft volgens ABC News niets met het voorval te maken. Ze is een freelance nieuwsanker en heeft gewoon niets in haar rooster staan de komende weken.

‘We hebben ondertussen ook met Natasha gesproken en vinden het jammer dat het filmpje zoveel aandacht heeft gekregen.’ Volgens verschillende bronnen zou ze ook meer training aangeboden krijgen en werd haar beloofd zeker nog schermdiensten te mogen doen in de toekomst.