‘Thuis’-acteur Mathias Vergels: “Ik ben terug gelukkig, dankzij haar”

Na een zware periode is Thuis-acteur Mathias Vergels opnieuw klaar voor het geluk. Na enkele keren dronken achter het stuur te kruipen, wil hij nu zijn leven beteren, samen met zijn Julie. “Ik ben terug gelukkig, dankzij haar”, vertelt de 24-jarige Vlaamse acteur aan Story.

Een jaar nadat hij aankondigde dat hij tijdelijk uit de Vlaamse soap zou verdwijnen, kan je zijn personage Lowie opnieuw in ‘Thuis’ zien. “Ik had even nood aan iets anders, en dan moet je de stekker eruittrekken. Maar nu ben ik opnieuw fris en sta ik weer echt met plezier op de set.”

De jonge acteur heeft een woelige tijd aan de rug. Hij werd veroordeeld voor rijden onder invloed en kroop een paar keer dronken achter het stuur. “Dat was fout, besef ik. Het zal dan ook nooit meer gebeuren”, zegt hij tegen Story. “Maar ik heb geen alcoholprobleem of psychologische problemen.”

“Vroeger had ik wel last van stemmingswisselingen: het ene moment was ik heel blij, het andere diepongelukkig. Maar sinds ik bij Thuis speel, zijn die problemen van de baan. Al is zo bekendheid ook wel overweldigend. Daar had ik het ook moeilijk mee. Zelfs naar de bakker gaan, werd een opgave. Dankzij Julie heb ik dat allemaal een plek kunnen geven.”

“Zij maakt alles in mijn leven de moeite waard. ze heeft me doen inzien dat ik alles weer in eigen handen moest nemen. Ze is mijn drijfveer om opnieuw recht te krabbelen tot op het juiste pad. Daarom heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Impulsief wel. Ik had zelfs geen ring, maar de datum hebben we al geprikt voor deze zomer!”