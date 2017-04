Het doek lijkt definitief over Trump Models te zijn gevallen

Eerder waren er al berichten verschenen dat het helemaal niet goed ging met Trump Models, maar alles lijkt erop dat het doek nu definitief over het modellenbureau van de Amerikaanse president is gevallen. Dat blijkt uit een interne e-mail die werd gelekt.

Na 18 jaar lijkt het erop dat Trump Models de boeken zal toedoen. Na eerdere berichten over castingdirecteurs die niet langer met het modellenbureau van Donald Trump wilden samenwerken en modellen en werknemers die het zinkende schip in sneltempo verlieten, is er nu ook een interne e-mail gelekt die het einde van Trump Models aankondigt.

In die e-mail zou Corinne Nicolas, het hoofd van het modellenbureau, duidelijk gemaakt hebben aan mensen uit de industrie dat het over en uit is. "De Trump Organization kiest ervoor om de modellenindustrie te verlaten", klinkt het in de e-mail. "Het bedrijf wil zich voortaan focussen op zijn kernactiviteiten. Trump Models was gedurende 18 jaar een ongelofelijk succes en we zijn dan ook heel trots op de kansen die we aan zoveel getalenteerde individuen hebben geboden."

Nieuws bevestigd

In een mededeling in de New York Post bevestigde een woordvoerder van de Trump Organization het nieuws. "Ondanks dat we vele jaren van het succes hebben genoten, gaan we ons nu focussen op onze service-, golf- en immobiliënafdelingen."

Onder andere het Belgische topmodel Hannelore Knuts zal naar een andere bureau op zoek moeten gaan.