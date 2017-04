Studio 100-baas Hans Bourlon: “Gert en zijn K3-romances zag ik van ver aankomen”

Studio 100-baas Hans Bourlon (55) en Gert Verhulst (49) werken al jaren samen en delen lief en leed. Als peter van zijn zoon Viktor en als zakenpartner is Bourlon dicht betrokken bij het reilen en zeilen in het leven van Gert. Ook wanneer die besluit om romances te starten met de dames van K3. “Ik had het al van ver zien aankomen”, vertelt hij tegen Story.

Meestal laat Studio 100-baas Hans Bourlon (55) de spotlights liever over aan zijn collega Gert Verhulst (49). Nu hij zelf een boek heeft geschreven, ‘De Blik van Bourlon’ waarin hij met een glimlach op het gezicht naar bepaalde delen van zijn leven kijkt, treedt hij naar de voorgrond. En hij heeft heel wat te vertellen.

De twee Studio 100-bazen kennen elkaar door en door, aangezien ze in 1996 als jonge en ambitieuze mannen samen hun spaarcenten in de oprichting van het entertainmentbedrijf staken. “We runnen samen een bedrijf en waren het nog nooit oneens. Ik ben zelfs de peter van zijn zoon Viktor”, vertelt de man in Dag Allemaal. “We zijn een deel van elkaar leven.”

Hans Bourlon en Gert Verhulst Foto: Photo News

K3’tjes

“De romance met de dames van K3? Die zag ik al van mijlenver aankomen”, zegt Studio 100-baas Hans Bourlon (55) in Story. “Daar viel op dat moment ook niets aan af te remmen... Zo’n dingen gebeuren nu eenmaal.”

Bourlon probeerde Gert vooral te steunen. “Ik ben daar heel open-minded in. Maar advies heb ik nooit gegeven, ik heb enkel geluisterd naar zijn verhaal met het volste respect voor zijn keuzes. De manier waarop Gert dat achteraf allemaal gekanaliseerd heeft , vind ik op zijn minst goed gedaan.”

Vier jaar was de mediamagnaat samen met Karen Damen, “de rosse van de oorspronkelijke K3”. Zij gingen als goede vrienden uit elkaar en worden nog regelmatig samen opgevoerd in tv-shows. In 2012 was de Studio 100-baas ook een paar maanden samen met “de nieuwe blonde” Josje Huisman.