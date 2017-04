Bonheiden Basketball verwelkomt kinderen met mentale beperking

Bonheiden - Bonheiden Basketball biedt vanaf september ook G-basket aan. Initiatiefneemster Ilse Van den Bossche is blij dat haar club basket op maat zal aanbieden voor kinderen met een mentale beperking.

“Een G-ploeg ontbrak nog binnen onze club”, vertelt initiatiefneemster Ilse Van den Bossche. “We willen ons onder meer richten op kinderen met een mentale beperking, ASS, ADD en ADHD. Jongeren van 8 jaar tot 16 jaar die nood hebben aan basket op maat kunnen vanaf volgend seizoen bij ons terecht.”

“We zijn een warme, familiale club en we vonden dat een G-ploeg mee moest worden opgenomen in ons aanbod. Bij Bonheiden Basketball staat spelvreugde centraal, niet enkel puur het competitieve. Na enkele andere G-basketploegen aan het werk te hebben gezien, wilden we niet achterblijven. Het plezier dat wordt beleefd in die ploegen is ongelooflijk.”

“We willen een gelijkaardig trainingsschema aanbieden als aan de jongste teams binnen de club. Een keer per week, waarschijnlijk op woensdagnamiddag, zou er een uur en half worden getraind. Wedstrijden spelen is nog niet meteen de bedoeling. Eerst wordt er gewerkt op balgevoel en op het einde van het seizoen kunnen er dan vriendschappelijke matchen tegen andere G-ploegen worden georganiseerd.”

“Bij de ploegsamenstelling binnen de G-sport wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht of leeftijd, maar wel op niveau. Er zijn vijf niveaus. Vorige week hebben we het initiatief binnen onze club bekendgemaakt. Na de paasvakantie gaan we nogmaals samenzitten met de sportdienst van Bonheiden en contact opnemen met die van de omliggende gemeenten. Concrete inschrijvingen hebben we nog niet.”

Iedereen mag trouwens eerst een aantal keer komen proberen vooraleer zich definitief in te schrijven. “Ook zijn we volop op zoek naar geschikte begeleiders. De trainer moet minimaal in het bezit zijn van een C-diploma. Afhankelijk van de grootte van de groep zal er een extra trainer nodig zijn die vertrouwd is met de problematiek van de jongeren.”