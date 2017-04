F1-team McLaren gaat met 3D-printer nieuwe onderdelen op het circuit 'printen'

McLaren, het F1-team waarvoor onze landgenoot Stoffel Vandoorne rijdt, introduceert komend weekend tijdens het raceweekend in Bahrein iets compleet nieuw voor de Formule 1. De F1-renstal zal immers een 3D-printer gebruiken om onderdelen voor haar wagen, de MCL32, te maken.

Komend weekend zullen we iets compleet nieuw zien staan in de F1-paddock van Bahrein. Het McLaren F1 team plaatst immers bijna letterlijk naast het F1-circuit van Sakhir een 3D-printer.

McLaren breidt haar samenwerking met Stratasys, een bedrijf gespecialiseerd in 3D-printing, uit. Het gaat vanaf de race in Bahrein in de F1-paddock een 3D-printer gebruiken om onderdelen voor haar F1-bolide letterlijk te printen.

Onder meer hydraulische beugels van nylon, flexibele radiokabels van een soort rubber, een mal die moet helpen om brake ducts te fabriceren die de remmen van de F1-bolides moeten helpen koelen, alsook een flap voor op de achtervleugel die moet helpen meer downforce te creëren werden reeds geprint met de 3D-printer van Stratasys.

Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe een 3D-printer kan helpen om tijd te besparen en snel nieuwe onderdelen kan fabriceren. In veel gevallen gaat de tijdsbesparing van enkele uren tot soms zelfs dagen. In een hypercompetitieve omgeving zoals de Formule 1 is dat uitermate belangrijk.

"We zijn constant onze F1-bolide aan het aanpassen en verbeteren," aldus Neil Oatley, hoofd van de ontwerp en ontwikkelingsafdeling bij McLaren Racing. "De mogelijkheid om nieuwe ontwerpen snel te kunnen testen is enorm belangrijk om de wagen lichter te maken."

McLaren wil met de 3D-printer een strategisch voordeel halen tegenover de concurrentie. Het kan dankzij de 3D-printer sneller inspelen op problemen en sneller nieuwe onderdelen introduceren.

"Indien we nieuwe ontwikkelingen een race sneller op de wagen kunnen introduceren, waarbij we op enkele dagen tijd van een idee naar een nieuw onderdeel kunnen gaan, dan is dat een sleutelfactor om de MCL32 competitiever te maken. Door onze samenwerking met Stratasys en het 3D-printen uit te breiden tijdens onze productieprocessen, waaronder het produceren van onderdelen voor de wagen, kunnen we de werktijd inkorten en tegelijkertijd de complexiteit van de onderdelen vergroten."

Dit alles moet er voor zorgen dat de F1-bolide van McLaren sneller wordt, iets waar het momenteel overduidelijk nood aan heeft. Het McLaren F1 team kende tot dusver immers een teleurstellend begin van het nieuwe F1-seizoen.

De renstal behaalde tijdens de eerste twee races geen enkel wk-punt. Vooral de Honda-motor blijkt niet krachtig en betrouwbaar genoeg. De Japanse motorleverancier van McLaren hoopt een deel van die problemen op te lossen voor tegen de GP van Spanje, de vijfde race van het seizoen, een verbeterde motor te introduceren. In afwachting daarvan zal McLaren dus onder meer via 3D-printing proberen om haar wagen sneller te maken.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: