Zware brand verwoest migrantenkamp bij Duinkerke

In het migrantenkamp van Grande-Synthe, in de buurt van het Noord-Franse Duinkerke, is maandagavond een zware brand uitgebroken. Dat melden de Franse media. Volgens Michel Lalande, de prefect van het Noorderdepartement, is het grootste deel van het kamp verwoest door de brand, aldus de krant Le Monde op haar website. Een tiental mensen raakte gewond.

De brand zou uitgebroken zijn na een vechtpartij tussen Afghanen en Koerden, waarbij volgens Lalande in de namiddag al zes mensen gewond raakten door messteken. Volgens Le Parisien moesten de veiligheidsdiensten tussenkomen met traangasgranaten om de situatie onder controle te krijgen, maar was de sfeer maandagavond nog steeds gespannen.

Dinsdagochtend om 00.30 uur woedde de brand nog steeds, en een groot deel van het kamp zou zijn verwoest. Volgens de autoriteiten zijn door het vuur minstens een tiental gewonden gevallen, en zijn zeker 20 chalets verwoest. Volgens prefect Lalande betekent de brand het “einde” van het kamp. “Het wordt onmogelijk om nieuwe hutten te plaatsen op de plaats waar die nu staan”, zei hij aan Le Monde.

Het kamp met houten shelters werd een jaar geleden door de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen opgericht om de tot dan toe onder ellendige omstandigheden in geïmproviseerde tentenkampen levende migranten een onderkomen te verschaffen. Artsen zonder Grenzen heeft zich inmiddels uit het project teruggetrokken. In het nu erg verwaarloosde kamp verblijven vandaag rond de 1.500 mensen. De Franse regering liet midden maart nog weten dat ze het kamp zo snel mogelijk wilde laten ontruimen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux gebeuren er “onaanvaardbare toestanden” in het kamp, waaronder afpersing om te kunnen douchen.