57-jarige man komt om bij crash tegen boom

Essen - Een man uit Wechelderzande is om het leven gekomen toen hij met zijn wagen tegen een boom reed op de Antwerpsesteenweg, ter hoogte van de Zandstraat.

Het slachtoffer, W.M. (57) uit ­Wechelterzande, zat alleen in zijn wagen. Hij week om een nog onbekende reden plots van de baan af. Dirk Annemans uit Sint-Job-in-’t-Goor reed erachter en zag alles gebeuren. “Op een recht stuk in de richting van Essen merkte ik dat het voertuig voor mij naar links begon uit te wijken. Ik dacht dat de chauffeur aan zijn radio bezig was of zo en begon hevig te claxonneren om zijn aandacht te wekken. Het haalde niks uit. De wagen is dan in de kant beland. Ik ben meteen gestopt en heb de hulpdiensten gebeld. Het portier van de auto kreeg ik open, maar de bestuurder zat gekneld.” Er waren geen andere voertuigen betrokken.

De brandweer kwam na de oproep rond 13.15u ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. “Bij aankomst zagen we een bestelwagen die van de weg was afgeraakt, in de gracht was beland en gekneld zat tussen twee bomen”, zegt brandweercommandant Leo Buermans. “De man heeft een kleine boom in zijn crash meegenomen, om later tegen een andere boom tot stilstand te komen. De wagen is zijdelings in de gracht terechtgekomen. De ziekenwagen en de mug kwamen ter plaatsen om het slachtoffer te bevrijden. Helaas kon hulp niet meer baten.”

De verslagenheid bij bouwbedrijf Ooms is groot. Het slachtoffer was er al sinds 1983 aan de slag. “Onze werknemer was een man met veel ervaring”, zegt een aangeslagen Ben Ooms, de zaakvoerder van het bouwbedrijf uit Rijkevorsel. “Hij was naar een werf gereden waar hij dinsdag een herstelling moest uitvoeren om te kijken welke materialen hij moest meenemen. Het ongeval gebeurde toen hij terug op weg was naar de werf waar zijn collega’s bezig waren. Dit is een zwaar verlies, ook voor zijn familie. Alle collega’s zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht. Iedereen is net als wij erg aangeslagen.”

“We hebben indicaties dat de snelheid van de bestuurder zeker niet overdreven was”, zegt Patrick Desmedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “We onderzoeken nu de precieze omstandigheden van het ongeval.”