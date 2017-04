Dader Stockholm goot aceton over zichzelf toen hij bom probeerde maken

Rakhmat Akilov, de 39-jarige Oezbeek die verdacht wordt van de terreuraanslag in Stockholm, verstuurde zowel voor als na de aanslag nog berichten via Whatsapp naar zijn begeleider bij terreurorganisatie Islamitische Staat, zo blijkt uit data van zijn smartphone.

“Ik heb over tien mensen gereden.” Dat verstuurde de 39-jarige Akilov meteen na de aanslag in de bekende winkelstraat in Drottninggatan in Stockholm - waarbij vier dodelijke slachtoffers vielen - naar zijn ISIS-begeleider.

Net voor de aanslag had hij al gevraagd hoe hij een bom kon maken. Zijn begeleider, een man uit Tadzjikistan die bekendstaat onder het pseudoniem Abu Fatyma, stuurde snel instructies door. Maar zelfs met de online hulp bleef Akilov sukkelen. Volgens de Zweedse krant Expressen zou hij tijdens het maken van de bom aceton over zichzelf hebben gemorst en zo brandwonden aan armen en benen hebben opgelopen.

Op het moment van de aanslag had hij wel explosieven in de vrachtwagen liggen, maar die kon hij gelukkig nooit tot ontploffing brengen.

Bovenop de verwondingen aan armen en benen raakte Akilov ook gewond door de impact van de crash tegen het winkelcentrum. Door die verwondingen liet hij een bloedspoor achter op zijn vlucht richting de luchthaven van Arlanda.

Een screenshot van de Whatsapp-conversatie:

Een transcriptie van de conversatie:

De begeleider: “Verlies geen kostbare tijd.”

Akilov: “Ik kan geen bommen maken. Morgen wil ik een groot voertuig vinden en op een menigte inrijden.” (Ook al had hij op dat moment alle benodigdheden om een bom te maken bij zich)

Akilov: “Het ging slecht. Ik heb er een paar geraakt, maar de vrachtwagen werkte niet mee. Ik ben nu op de luchthaven, een dood spoor.”

De begeleider: “Leef je nog?”

Akilov: “Ik ben over tien mensen gereden in het centrum van Stockholm. Nu probeer ik op de vlucht te slaan.”

De begeleider: “Allah is groot, mijn broeder. Ik hou van je. Houd je sterk en stuur me een korte video.”

De chat wordt beëindigd door Akilov die als laatste bericht het videootje verstuurt.