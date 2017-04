57 miljoen euro subsidie vrijgemaakt voor jeugdzorg

Antwerpen 2018 - Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, investeert 57 miljoen euro in infrastructuur van voorzieningen die kinderen en jongeren ondersteunen. Ook enkele Antwerpse instellingen ontvangen extra middelen, zoals KOCA en Zorgbedrijf Antwerpen.

Het Zorgbedrijf Antwerpen kan dankzij de subsidies van welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) eindelijk werk maken van de renovatie van haar gebouwen in de Lange Lozanastraat. Sinds vorig jaar verblijven er geen kinderen en jongeren meer vanwege de slechte staat van het gebouw.

“We hebben ze tijdelijk elders ondergebracht tot we de gebouwen van site Pennsylvania kunnen aanpakken”, vertelt Johan De Muynck, directeur van het Zorgbedrijf Antwerpen. “Het feit dat we besloten hebben om onze kinderen en jongeren te verhuizen, geeft al aan hoe erg het gesteld is. Het pand is niet aangepast aan deze tijd. Het is uitgeleefd, maar tegelijkertijd straalt het wel een erg grote huiselijkheid uit. Net daarom willen we het renoveren en dat wordt nu mogelijk door de subsidies. Binnen twee à drie maanden hopen we aan de werken te kunnen beginnen.”

Aangepaste infrastructuur

Zorgbedrijf Antwerpen ontvangt 537.000 euro van Vlaanderen. Dat bedrag maakt deel uit van een totaal van 57,5 miljoen euro, waarvan een aanzienlijk deel wordt ingezet op aangepaste infrastructuur voor de opvang van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen binnen de Integrale Jeugdhulp. Van het totaalbedrag gaat 24,1 miljoen naar bijzondere jeugdbijstand, 22,2 naar aangepaste infrastructuur voor minderjarige personen met een handicap en is er 11,2 miljoen euro voor kinderdagverblijven.

Behalve Zorgbedrijf Antwerpen ontvangt ook Koca, een integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve beperking, een subsidie voor een nieuwbouwproject in Antwerpen. In Brasschaat kan AZ Klina starten aan een nieuwbouw van een parallel centrum. Dienstverleningscentrum Zevenbergen kan met de subsidies beginnen aan de bouw van een complex voor 51 mesen met een ernstige mentale beperking met bijkomende stoornissen in Ranst.