“Als een leeuwin heeft Linda voor haar kind gevochten”

Linda Mertens, zangeres van Milk Inc., heeft haar enige kind verloren. Kanker. Lio was amper 2,5 en het grootste deel van die tijd moest het meisje vechten tegen de smerige ziekte. Vrijdag verloor ze haar strijd. Exact 21 jaar geleden raakte Linda al haar broer kwijt. Daarna sprak ze voorspellende woorden. “Ik heb schrik om gewoon gelukkig te zijn. Alsof ik zeker weet dat er sowieso weer iets zwaars op mijn kop zal vallen.”

