Gedaan met ‘treintje rijden’ uit parkeergarage door zwartparkeerders

Uitbaters van parkeergarages gaan in de aanval tegen ‘treintje rijders’. Dat zijn bestuurders die zo dicht op hun voorligger rijden, dat ze gratis mee glippen onder de slagboom en zo naar buiten rijden. Bij Q-Park alleen al hebben ze er tot duizend per jaar. Met drempels, nummerplaat-herkenning en dubbele slagbomen willen ze zwartparkeerders afschrikken.

Negen euro om drie uur ondergronds te parkeren? Nee, dank u. Zo redeneren treintje rijders. Om niet te moeten betalen, gaan ze heel ver. Ze rijden zo dicht mogelijk op hun voorligger die wel betaalt. En als ze slagboom opengaat, staan ze vol op het gaspedaal.

“Als je vijf tot hoogstens tien centimeter ruimte laat op je voorligger, detecteren de lussen in de grond dat er een ander voertuig aankomt en gaat de slagboom onherroepelijk dicht”, klinkt het bij Indigo, het vroegere VINCI Park.

Tot duizend per jaar

“De lussen detecteren eerst je voorste band, dan je achterste. Als ze geen gewicht meer voelen, gaat de slagboom dicht. Maar als twee auto’s bumper aan bumper rijden, lijkt het alsof er een heel lang voertuig passeert en blijft de slagboom open. Voor sommigen is het een sport. Ze werken samen. De ene betaalt, de andere glipt gratis mee onder de bareel.”

Bij Q-Park, met zo’n veertig parkeergarages in België, stellen ze jaarlijks zeshonderd tot duizend gevallen van treintje rijden vast. “In Nederland zijn het er nog een pak meer, maar in België is het zeker een issue. Maar we proberen het aan te pakken”, zegt Jan Vandeputte van Q-Park Belgium.

Op zwarte lijst

De maatregelen zijn heel concreet. “Zo hebben we in vijf vestigingen waar het vaak gebeurde, drempels geplaatst. Die liggen vlak voor de slagboom. Snel optrekken als je voorligger door mag, wordt zo een pak moeilijker”, zegt Vandeputte. “Uit de eerste metingen blijkt het systeem ook afschrikt om treintje te rijden.”

Bij uitbater Apcoa Parking hebben ze de lussen in het wegdek dichter bij elkaar geplaatst, zodat die sneller en accurater reageren. In Brussels Airport gaan ze nog een stap verder. Een chauffeur moet er door twee slagbomen. Dat maakt bumperen onmogelijk.

Er zijn ook garages die met nummerplaatherkenning werken. Alle zwartparkeerders komen er op een lijst te staan en riskeren een boete van 250 euro als ze nog eens opduiken in die parkeergarage.

Nog een maatregel die uitbaters invoeren: meteen na de slagboom een scherpe bocht naar links of rechts inlassen om de garage uit te rijden. Ook dit maakt optrekken moeilijker.