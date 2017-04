Josje, Isabella A en co schitteren met covers van Natalia in 'Liefde voor Muziek'

Het is een geweldige avond geworden in ‘Liefde Voor Muziek’. Clouseau, Josje, Lady Linn, Bart Peeters, Gers Pardoel en Isabelle A gaven hun eigen versie van een nummer van Natalia. En de Kempense zangeres zelf eerde Michael Jackson met een cover.

Bart Peeters koost voor het uptemponummer Risin'. Hij zette het volledig naar zijn hand en daar hoorde natuurlijk zijn typische vrolijke folksound bij! Een klein feestje op Mallorca!

Lady Linn koos voor het recente en iets onbekendere 'In My Blood'. Ze verblufte iedereen met haar powerstem.

Isabelle A pakte het iets rustiger aan dan de anderen en maakte van het krachtige 'I've Only Begun To Fight' een zeemzoete versie waar je bij weg kan dromen.

Gers Pardoel nam het nummer 'Boom' van Natalia onder handen en toverde het om tot de vrolijke rapversie 'Boeng'.

Koen en Kris Wauters sloten het rijtje af met een cover van 'I Want You back'. Ze maakten van deze ballad het Nederlandstalige 'Ik Wil Je Terug' en zorgden alvast voor de eerste traantjes van dit seizoen...

Voor Natalia is het duidelijk: Michael Jackson is 'de core van de muziek'. Al jarenlang wou ze het nummer 'Who's Loving You' eens brengen. En dat deed ze bangelijk goed!