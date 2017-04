Radja Nainggolan werd aan de kant gezet na feestnacht tussen twee interlands

De ochtend na de interland België-Griekenland is Rode Duivel Radja Nainggolan (28) door de politie uit het verkeer gehaald. Om 7u ’s ochtends reed hij op de N70 in Sint-Niklaas met bijna 2 promille alcohol in het bloed. Dat wordt bevestigd door verschillende bronnen. “Allemaal bullshit”, zegt de profvoetballer vanuit Italië. “Een vriend van mij zat achter het stuur.”

Na de recentste WK-kwalificatie-interland tegen Griekenland verkoos Radja Nainggolan een nachtje feesten boven een goede nachtrust. Ondanks het tegenvallende gelijkspel van die avond en de vlucht maandagochtend naar Rusland voor een nieuwe (oefen)wedstrijd, reed hij op 25 maart met zijn gehuurde Audi A1 naar Club Exo, een discotheek in Sint-Niklaas. De AS Roma-middenvelder – die de uitbater van de discotheek kent – verliet de club in de vroege ochtend. Dat wordt ons formeel bevestigd.

“Allemaal bullshit”

Om iets na 7u haalden agenten van de lokale politie van Sint-Niklaas zijn Audi A1 op de N70 uit het verkeer. Aan het stuur: Nainggolan. Resultaat alcoholtest: zwaar positief. 0,82 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, om precies te zijn. De voetballer had net geen twee promille alcohol in het bloed. Hij moet zijn rijbewijs inleveren en meteen 1.200 euro boete betalen. Standaardprocedure bij verkeersovertreders die in het buitenland resideren.

Drie onafhankelijke bronnen hebben de positieve blaastest aan onze redactie bevestigd. De Rode Duivel zelf laat vanuit Italië weten niet opgezet te zijn met het uitlekken van het nieuws. Meer nog, volgens hem klopt er “weinig tot niets” van. “Niet ik, maar een vriend van mij is tegengehouden. Ik zat er gewoon naast en heb niet moeten blazen”, klinkt het. Later tijdens het telefoongesprek ontkent hij zelfs die zondagochtend op die plaats te zijn geweest, laat staan dat hij zijn rijbewijs tijdelijk heeft moeten inleveren. “Allemaal bullshit.”