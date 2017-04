Wenger out? Arsenal belachelijk gemaakt door bescheiden Crystal Palace

Het bescheiden Crystal Palace heeft Arsenal een pak voor de broek gegeven in de laatste match van speeldag 32 van de Engelse Premier League. Townsend, Cabaye en Anderlecht-flop Luka Milivojevic zorgden voor de zware 3-0 eindstand. Rode Duivel Christian Benteke stond de hele partij tussen de lijnen en kwam een paar keer dicht bij een doelpunt. Door de rammeling lijkt de druk op Arsenal-trainer Arsène Wenger nog maar wat toe te nemen.

Arsenal had wel overwicht in de beginfase, maar bij de eerste de beste aanval van de thuisploeg was het raak. Wilfried Zaha gaf gepast voor en Andros Townsend dook als een duiveltje uit een doosje naar de eerste paal om de openingstreffer in doel te werken. Ook daarna konden The Gunners hun overwicht niet omzetten in doelpunten en de thuisploeg werd langzamerhand brutaler. Christian Benteke kwam met een harde knal met links dicht bij een tweede doelpunt, maar Arsenal-doelman Martinez had een goede parade in huis.

Ook na de rust hetzelfde spelbeeld, met Arsenal dat het balbezit had terwijl de thuisploeg de grootste kansen verzamelde. Een nieuwe voorzet van Zaha werd door Yohan Cabaye prachtig binnengetrapt, vijf minuten later mocht Luka Milivojevic, die bij Anderlecht wegmocht, vanop de stip de zware 3-0 aantekenen. De Londenaars lagen daarna met de pootjes omhoog en lieten zich belachelijk maken door een ontketend Crystal Palace, dat naliet de score nog op te drijven. Zaha zette Mesut Özil voor schut met een laconiek hakje, een volley van Benteke werd nog net van de lijn gekeerd.

Door de zege schuift Crystal Palace weer wat verder weg van de degradatieplaatsen, al blijft het wel nog steeds zestiende in de Engelse Premier League. Voor Arsenal lijkt zelfs Champions League-voetbal nu nog een hele opgave te zullen worden. Koren op de molen van de fans die al een tijdje om het ontslag van Arsenal-trainer Arsène Wenger vragen.