Infrabel zoekt 700 werknemers: ’s morgens werkzoekend, ’s middags al job op zak

Wie naar de jobdag van Infrabel op 21 en 22 april in Antwerpen komt, maakt veel kans om met een nieuwe job naar huis te gaan. De beheerder van de spoorinfrastructuur zoekt dringend werknemers.

Infrabel onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België. De beheerder wordt geconfronteerd met een uitstroom van een derde van het personeel in de regio Antwerpen-Mechelen. “De mensen vervangen is een grote uitdaging”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “We zoeken vooral technische profielen. Mensen die bijvoorbeeld instaan voor het onderhoud, montage, demontage en regeling van onze wissels en sporen. We zoeken ook bestuurders van onze werftreinen. Dit zijn allemaal knelpuntberoepen. Bovendien ondervinden we in de Antwerpse regio concurrentie op de arbeidsmarkt met de industrie in de haven.”

Infrabel zoekt ruim tachtig nieuwe werknemers voor de regio Antwerpen-Mechelen. In heel de provincie Antwerpen zijn er momenteel meer dan 150 vacatures. En voor België loopt dat cijfer zelfs op naar meer dan 700 openstaande betrekkingen.

Jobdagen in Berchem

Op 21 en 22 april worden in het Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) in Berchem de jobdagen georganiseerd. Dit is het onderhoudscentrum van Infrabel voor de Antwerpse regio. “Geïnteresseerden kunnen er kennis maken met hun toekomstige collega’s en zien welke verschillende jobs er in de aanbieding zijn”, zegt Baeken. “Wat redelijk uniek is aan deze jobdagen, is dat mensen op die dag met een contract naar huis kunnen gaan. Een jury peilt naar de kennis van de kandidaat. Er zal ook een medisch onderzoek zijn. Na vier uur gaat de geïnteresseerde mogelijk met een contract voor een job bij Infrabel naar huis.”

Naast Infrabel zoekt ook de NMBS volop naar personeel om de 2.500 vacatures in Vlaanderen op te vullen. De openbare vervoermaatschappij De Lijn zoekt in Antwerpen 300 nieuwe werknemers. Allemaal mensen met een technisch profiel.

www.infrabel.be/jobdays