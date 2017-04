Binnenkort weer boswachter op Kalmthoutse Heide na verdachte brandhaarden

Kalmthout - Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) belooft dat er over enkele weken opnieuw een vaste boswachter actief zal zijn op de Kalmthoutse Heide. Vorige zaterdag werd er 10 hectare bos en heide aangetast door een vermoedelijk aangestoken brand.

Net als in de andere Antwerpse natuurgebieden geldt op de Kalmthoutse Heide alarmfase oranje, wat betekent dat het risico op bos- en heidebranden zeer groot is. Maar ondanks het grote brandrisico, is er al enkele weken geen vaste boswachter meer actief op de heide, omdat de laatste vaste boswachter enkele weken geleden met pensioen is gegaan. Oud-boswachter Mark Schuermans trok gisteren in uw krant aan de alarmbel. “Bij bos- en heidebranden is het belangrijk dat de brandweer zijn weg vindt op het enorme terrein. Als er iemand is die het terrein kent, dan is het wel de vaste boswachter. Ik vind het zeer zorgwekkend dat er tijdens het brandseizoen geen vaste boswachter aanwezig is op de heide”, stelt Schuermans.

Ook het gemeentebestuur van Kalmthout is niet gelukkig met de situatie. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) drong bij het ANB eind vorig jaar al aan om de vertrekkende boswachter te vervangen. “De boswachter verbleef permanent in de woning in het gebouw van de Vroente. Die woning staat nu leeg, waardoor er niemand aanwezig is op het terrein”, zegt schepen van Milieu Maarten De Bock (CD&V).

Beurtrol

Het ANB zegt begrip te hebben voor de bezorgdheid. “De situatie is momenteel niet ideaal”, geeft woordvoerder Filip Hubin toe. “Momenteel zetten we boswachters in een beurtrol in. Maar over enkele weken zal de Kalmthoutse Heide opnieuw een vaste boswachter hebben. De aanwervingen zijn volop bezig.”

Het ANB benadrukt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de veiligheid. “De boswachter speelt een belangrijke rol, maar de veiligheid op de heide staat of valt niet met de boswachter. Er zijn ook arbeiders actief en de vervangende boswachters kennen het terrein ook. Bovendien is de brandtoren permanent bemand door vrijwillige brandwachters die speciaal zijn opgeleid.”