Consumenten vinden dode vleermuis in voorverpakte sla

Twee Amerikanen die dachten hun gerecht te orneren met wat sla, hebben een wansmakelijke ontdekking gedaan. Tussen de bladeren van de sla, troffen ze de resten van een dode vleermuis aan. Aangezien ze al gegeten hadden van de sla, bestaat er een -kleine- kans dat ze hondsdolheid hebben opgelopen.

De verdeler van de sla, Fresh Express uit Orlando in Florida, heeft uit voorzorg alle salades, die verkocht werden bij Walmarts in acht verschillende staten, uit de handel gehaald.

De vleermuis werd naar de zorgautoriteit Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta gestuurd om ze te testen op hondsdolheid. Maar door de verregaande staat van ontbinding van de vleermuis, kon de mogelijkheid niet uitgesloten worden. De CDC liet wel weten dat de kans dat hondsdolheid overgaat van een dood dier op een mens “zeer klein” is.

