Clement, Slongs en Luka maken affiche compleet

Het folkfestival Na Fir Bolg in Vorselaar heeft zijn programma voor de 23ste editie in juli compleet. Luka Bloom, K’s Choice en Clement Peerens zijn de blikvangers.

Voor de 23ste editie van Na Fir Bolg in het weekend van 7 tot en met 9 juli raakten eerder al klasbakken als K’s Choice, Yevgueni, The Skadillacs en de ode van Guido Belcanto, Jan De Smet en Barbara Dex aan Bobbejaan Schoepen bekend. De affiche is nu met de drie laatste namen vervolledigd.

Voor vrijdag 7 juli voegde de organisatie The Clement Peerens Explosition aan het programma in de concerttent toe. De Antwerpse rockkenner met zijn ongezouten mening en diepmenselijke liederen als ‘Foorwijf’ of ‘Boormachien’ is al 25 jaar een publiekslieveling.

Op zaterdag komt de Ierse singer-songwriter Luka Bloom naar de concerttent in Vorselaar. Op zondag komt Slongs Dievanongs het publiek met haar Antwerpse rap opvrolijken.