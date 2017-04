Man van vliegtuig gesleept omdat vlucht overboekt is

Een man werd door verschillende veiligheidsagenten op bruuske wijze van een vliegtuig van de luchtvaartmaatschapij United Airlines gesleept toen bleek dat de vlucht overboekt was. Even later mocht hij terugkeren, maar was zijn gezicht volgens ooggetuigen “bebloed”.

Het incident gebeurde gisteren op een vlucht van de Amerikaanse stad Chicago naar Louisville, in de staat Kentucky. De lijnvlucht bleek overboekt te zijn, al werd dat kennelijk pas een probleem nadat alle passagiers al hun plaats hadden ingenomen: plots werd hen gemeld dat vier mensen hun plek zouden moeten afstaan omdat er vier werknemers van United moesten meevliegen. Audra Bridges, die een filmpje op Facebook plaatste, zei dat niemand zich had opgeofferd, waarop een manager bekendmaakte dat ze willekeurig passagiers zouden kiezen.

Op Facebook en Twitter circuleren verschillende filmpjes die tonen hoe een man wordt uitgekozen die het vliegtuig moet verlaten. De man blijkt een dokter te zijn die naar patiënten moet, maar de veiligheidsagenten negeren hem. Aan handen en voeten wordt de man naar buiten gesleept, onder gejoel en protest van de andere passagiers.

Even later slaagde de man er op de een of andere manier op terug op het vliegtuig te geraken, maar zijn gezicht was bebloed, volgens ooggetuigen. Maatschappij United verspreidde een kort persbericht, maar wilde niet reageren nop de vraag waarom de man op zo’n bruuske manier werd verwijderd van het vliegtuig.