Neil Gorsuch ingezworen als negende rechter bij het Amerikaans Hooggerechtshof

De conservatieve rechter Neil Gorsuch heeft maandag trouw gezworen aan de Amerikaanse grondwet als nieuwe rechter bij het Hooggerechtshof. Eerst legde Gorsuch de eed af in het Hooggerechtshof, vervolgens trok de 49-jarige rechter naar het Witte Huis voor het tweede deel van de ceremonie.

Gorsuch was eind januari al voorgedragen door president Donald Trump. Vorige week vrijdag keurde ook de Senaat zijn benoeming goed, zij het nipt: 54 tegen 45.

Nu hij de eed heeft afgelegd bij John Roberts, voorzitter van het Hooggerechtshof, is Gorsuch officieel de jongste van negen rechters. Hij wordt een van de vijf conservatieve leden van het hof, tegenover vier progressieve rechters. Het Hooggerechtshof spreekt zich uit over de grote kwesties die de Amerikaanse samenleving beroeren.

Aan het Hooggerechtshof wordt nog erg vastgehouden aan tradities. De jongste rechter wordt daar ook echt als een benjamin behandeld. Gorsuch zal zich vanaf het tweede deel van april, wanneer hij zijn zitje mag innemen, niet enkel moeten buigen over maatschappelijk gevoelige thema’s zoals wapendracht, abortus en zo meer. Hij zal ook diegene zijn die tijdens de wekelijkse vergadering van de rechters de deur moet openen wanneer er iemand aanklopt, komt als laatste spreker aan bod en zit hij letterlijk aan het uiteinde van de gesprekstafel. Hij krijgt meer dan waarschijnlijk ook de verantwoordelijkheid over de cafetaria, weet CNN.

Gorsuch vervangt Antonin Scalia, die in februari vorig jaar overleed. Sinds de aanstelling van negen rechters aan het Hooggerechtshof, in 1869, is er nog nooit zo lang een zitje open gebleven. Het vorige record stond op 386 dagen en gaat al terug tot 1970. Dit langdurig uitblijven van een opvolger was het gevolg van een puur politiek spel. De vorige president Barack Obama zag zijn kandidaat, Merrick Garland, geweigerd door het door de Republikeinen gedomineerde Senaat. Die vond dat het niet gepast was om een nieuwe rechter aan te stellen tijdens een verkiezingsjaar.

