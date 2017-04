Gelenaar leidt laatste ‘lustrerie’ van Vlaanderen

Geel -

Eerlijk: bij ons ging geen lichtje op toen we uit de mond van Wim ­Roggeman (58) uit Geel voor het eerst het woord ‘lustrerie’ hoorden. Nu ­weten we dat het staat voor een lampen­atelier. “Vroeger had elk dorp een lustrerie”, zegt Wim. Nu behoren ambachtelijke lampenmakers als hij tot een uitstervende soort. “Ik ben tussen de lampen opgegroeid en heb daar nog geen dag spijt van gehad.”