Westelse restaurateur herstelt wat bijna niemand anders kan

Westerlo - In een schitterend gerestaureerd burgemeestershuis in Zoerle-Parwijs (Westerlo) beoefent Bart Keutgens het vak van restaurateur als een ambachtsman uit de ­middeleeuwen. De vakman heeft zichzelf eeuwenoude schildertechnieken aangeleerd ­zoals het imiteren van marmer- en houtstructuren en trompe-l’oeils. Tot een van zijn voornaamste klanten behoort de familie De Merode.

“Zullen we maar onmiddellijk naar mijn heiligdom trekken?”, vraagt Bart Keutgens bij onze verwelkoming. We staan in de hal van zijn prachtige woning, pal in het centrum van Zoerle-Parwijs. Bart vertelt ...