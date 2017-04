Arbeider door het dolle heen door winnend krasbiljet maar zijn vrolijke stemming slaat snel om

Een Schotse arbeider beleefde enkele minuten intens genot toen hij in de veronderstelling verkeerde dat hij 250.000 Britse pond had gewonnen met een kraslot. Zijn gelukzalige stemming sloeg echter snel om in diepe teleurstelling toen bleek dat zijn collega’s hem een vals lotje hadden aangesmeerd om hem beet te nemen.

De arbeider uit Schotland was door het dolle heen toen hij het winnende lotje vast had en kon zijn ogen nauwelijks geloven. Hij toonde het krasbiljet opgewonden aan zijn collega’s zodat ze het geweldige nieuws zelf konden zien en was even uit zijn lood geslagen. “Ik word er misselijk van”, zei de arbeider in een video die werd gefilmd door een van de grappenmakende collega’s.

Het beste moment van zijn leven slaat echter snel om in diepe teleurstelling als zijn makkers hem vertellen dat het een vals lotje is en hij beseft dat hij is beetgenomen. “Dat is verschrikkelijk”, zegt de teleurgestelde man nog voordat de cameraman stopt met filmen.

De ietwat gemene grap werd door een collega van de man op Facebook gepubliceerd met de vraag om de grap zo veel mogelijk te delen en werd ondertussen al tienduizenden keren bekeken. De meeste kijkers die reageerden op de video vinden het een geslaagde grap en vinden beide reacties van het slachtoffer hilarisch. Anderen zien er de humor minder van in en vinden het wel kunnen dat er kan gelachen worden op het werk, maar zijn van mening dat deze grap te ver gaat.