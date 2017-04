CD&V meet de temperatuur

Ranst - De Ranstse CD&V die samen met Open Vld de gemeente bestuurt, organiseert in de vier deelgemeenten een gezamenlijke denkoefening.

De partij belooft bij een natje en een droogje mee te denken over de toekomst. Inschrijven voor deelnemers is niet nodig en je hoeft ook geen partijkaart te hebben om deel te nemen. De eerste avond is gepland in Oelegem in de gemeentelijke lagere school , Schildesteenweg 12 op 18 april . Broechem komt als tweede aan de beurt op 27 april. Ook daar is de gemeentelijke lagere school in de Lostraat 51 de plek van afspraak. Op 9 mei kan u terecht in Ranst. Weer is de gemeentelijke lagere school in de Schoolstraat 17 de ontmoetingsplek. De vierde en laatste avond vindt plaats op 10 mei in de refter van de Emblemse Sint – Jozefschool in de Kloosterstraat1. De samenkomsten beginnen elke keer om 20u.