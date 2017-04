Modewereld in de ban van deze bijzondere tweelingzusjes

De Braziliaanse tweelingzusjes Lara en Mara Bawar hebben beiden albinisme, een aangeboren aandoening waarbij de huid geen pigmenten heeft. Door hun unieke uitstraling, is de modewereld dol op de elfjarige zusjes.

Vorig jaar ontdekte de Zwitserse fotograaf Vinicius Terranova, die nu in het Braziliaanse Sao Paulo woont, de albino tweeling. Hij werkte met hen samen voor zijn Flores Raras-project, wat letterlijk vertaald ‘zeldzame bloemen’ betekent. Hij fotografeerde de meisjes samen met hun oudere zus Sheila, die geen albinisme heeft, en wil hiermee een boodschap verspreiden: diversiteit is prachtig.



Een bericht gedeeld door Lara Mara Sheila (@lara_mara_sheila) op 9 Apr 2017 om 3:12 PDT

Een bericht gedeeld door Lara Mara Sheila (@lara_mara_sheila) op 8 Apr 2017 om 6:51 PDT



Sinds hij de beelden maakte, zijn veel merken geïnteresseerd om met de tweeling te werken. Ze hebben onder meer een contract getekend bij sportmerk Nike, Insanis en Bazaar Kids. Dat we de twee, die op dit moment al meer dan 26.000 fans hebben op Instagram, de komende tijd nog vaak zullen zien opduiken in de modewereld is dus zeker.



Een bericht gedeeld door Lara Mara Sheila (@lara_mara_sheila) op 7 Apr 2017 om 12:35 PDT

Een bericht gedeeld door Lara Mara Sheila (@lara_mara_sheila) op 1 Nov 2016 om 4:05 PDT