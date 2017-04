Brooklyn Beckham laat ondanks kritiek tweede tattoo zetten

Op een week tijd is Brooklyn Beckham (18) twee tattoos rijker. Eerst liet hij een indiaan plaatsen en enkele dagen later eentje van een fototoestel. Vooral op die eerste tattoo kwam heel wat kritiek, maar daar lijkt de oudste zoon van David en Victoria zich dus niets van aan te trekken.

Op 18-jarige leeftijd telt Brooklyn Beckham al twee tattoos en daarmee treedt hij duidelijk in de voetsporen van papa David die inmiddels helemaal volstaat met om en bij de 40 exemplaren. Op Instagram deelde hij op een week tijd twee foto's van zijn nieuwbakken tattoos en vooral de eerste van een Native American leverde hem heel wat kritiek op.

Vele Amerikanen vonden het namelijk onrespectvol omdat hij als rijke, blanke en westerse jongen helemaal niets met die bevolkingsgroep te maken heeft, geen indianenroots heeft en daar dan ook geen aanspraak op mag maken. Brooklyn zelf gaf aan dat het gewoon een eerbetoon was aan zijn vader, die zelf als eerste tattoo de naam van zijn zoon in gotische leters op zijn rug liet plaatsen.

Als tweede en minder controversiële tekening koos Brooklyn voor een fotocamera. Zijn passie is namelijk fotograferen en hij is goed op weg om daar ook echt zijn beroep van te maken. Zo kreeg hij onder andere al de kans om de foto's te maken voor een campagne van Burberry en wordt zijn eerste fotoboek 'What I See' in mei in de winkels verwacht.

Great second tattoo by @_dr_woo_ Een bericht gedeeld door bb (@brooklynbeckham) op 9 Apr 2017 om 9:56 PDT