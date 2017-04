Aanslag Stockholm: Vlaams slachtoffer (31) werkte als psychologe voor asielcentra

Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Drie dagen na de aanslag in Stockholm kreeg de familie van Maïlys Dereymaeker (31) de bevestiging dat de jonge vrouw uit Halle de dodelijke rit van de Oezbeek Rakhmat Akilov niet heeft overleefd.

Na drie dagen onzekerheid kreeg de familie van Maïlys gisterochtend de bevestiging van wat ze al vreesden. Ze hadden Maïlys vrijdag als vermist opgegeven. De jonge vrouw was in Stockholm op citytrip toen de Oezbeekse dader Rakhmat Akilov een truck kaapte en daarmee een aanslag pleegde in een van de drukste winkelstraten. “Het heeft 48 uur geduurd voor onze landgenote formeel werd geïdentificeerd door de Zweedse autoriteiten. Ze heeft de aanslag helaas niet overleefd”, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisterenochtend.

Maïlys Dereymaeker was vrijdag simpelweg op de verkeerde plek op het verkeerde moment toen ze de truck niet meer kon ontwijken. Ze zou op slag dood geweest zijn. Omdat ze geen identiteitsdocumenten op zak had, moest haar identificatie via DNA gebeuren en dat heeft langer op zich laten wachten.

Foto: AFP

Overmand door verdriet

De ouders, zus en vriend van Maïlys – die vrijdag niet in Zweden waren – zijn overmand door verdriet. Ze wensten gisteren niet te reageren omdat ze te aangeslagen waren. “Ik ken haar ouders zeer goed”, zegt Dirk Pieters, burgemeester van Halle. “De jonge vrouw zelf heb ik ook een aantal keren ontmoet. Het zijn fijne mensen. Het is vreselijk wat hier gebeurd is.”

Samen met haar vriend was Maïlys in haar vrije tijd vaak bezig met muziek. Ze speelde zelf dwarsfluit bij een muziekvereniging in Halle en ze leerde kinderen ook een instrument spelen.

Psychologe voor DVZ

Van opleiding was de jonge vrouw psychologe. Ze werkte al enkele jaren als overkoepelend psychologe voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ironisch genoeg kwam ze daarbij vaak in contact met illegalen die – net zoals de Oezbeekse dader Rakhmat Akilov – terug uit het land werden gezet.