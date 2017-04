Stadsimkerij verhuist: “We blazen site De Bie nieuw leven in”

Mechelen - Stadsimkerij Pro-Polis in Mechelen is voortaan te vinden in de Mechelsbroekstraat. Johan De Vleeshouwer week uit naar de site waar de familie De Bie gedurende decennia actief was in de bijenteelt.

De liefde van De Vleeshouwer (33) voor de bij schrijft als een roman. Met de hulp van zijn vriendin Maja – jawel – Werquin (27) is de Mechelse dertiger al vier jaar bezig met het kweken van bijtjes. “Omdat ik niet kon imkeren in mijn eigen tuin ging ik op zoek naar plaatsen waar ik het wel kon doen. Zo kwam ik uit op het dak van mijn buurtwinkel, de Spar-supermarkt van de familie Merckx op de Brusselsesteenweg. Ons huis zelf hadden wij haast omgebouwd tot kwekerij”, vertelt De Vleeshouwer.

Ondertussen heeft de imker bijenkasten staan op zes plaatsen in de stad. “Op eentje na doen ze het eigenlijk allemaal heel goed”, zegt hij. Binnenkort komen er nog bij aan Technopolis en aan de Nekkerhal. Vanwaar de passie voor de bij? “De wil van ons beiden om iets bij te dragen aan de natuur. Mensen hebben totaal geen respect meer voor de omgeving waarin wij leven. Bijen hebben het heel moeilijk en daar willen wij mee iets aan doen”, legt Johan uit.

Imkershop

In 2016 is hij gestart met een imkershop. Hij huurde daarvoor een magazijn in de binnenstad, in de Rik Woutersstraat. “Omdat ik merkte dat er weinig speciaalzaken waren waar je terechtkan om materiaal te kopen. Ik vond het merkwaardig dat Mechelen, in het hart van Vlaanderen, geen volwaardige winkel meer had”, zegt de zaakvoerder. En dat initiatief sloeg aan, want Pro-Polis trekt klanten aan van Leuven tot Sint-Niklaas.

Voor de opstart van die winkel kreeg Johan de Vleeshouwer heel wat hulp van Raymond De Bie. “Hij heeft op onze nieuwe stek altijd een zaak gehad. Momenteel doen zij enkel nog de verwerking van was. Van die waswafels kunnen bijen hun nest mooi uitbouwen”, luidt het. Afgelopen week is de jonge ondernemer met zijn shop en zijn imkerij ook zelf verhuisd naar de terreinen in de Mechelsbroekstraat.

“Hier hebben wij meer parkeergelegenheid en kunnen vrachtwagens makkelijker laden en lossen. Bovendien blazen we deze site zo nieuw leven in en verenigen we de krachten. Nu doen we alles dus op één plek”, vertelt Johan. In de tuin kweekt hij bijen die later naar de kasten in de stad verhuizen.

ECOkoeriers

Voor leveringen en afhalingen werkt hij ook samen met ECOkoeriers. “Daar gebeurt ook de verpakking en verdeling van het materiaal dat we verkopen via onze webshop. Dat vind ik een meerwaarde omdat het een sociale economieproject is”, zegt de Vleeshouwer. Pro-Polis is elke zaterdag open van 10 tot 14u en woensdag van 14 tot 20u. In de CityHub van ECOkoeriers in de Antoon Spinoystraat in Mechelen-Zuid kunnen klanten elke werkdag terecht van 9 tot 16u om besteld materiaal af te halen.