Speecqvest protesteert: “Somers heeft ons beroofd”

Mechelen - De bewoners van de Hendrik Speecqvest in Mechelen doen een ultieme oproep aan het stadsbestuur om rond de tafel te gaan zitten. Ze willen met burgemeester Bart Somers (Open Vld) en zijn college alternatieven bespreken voor de herinrichting.

Het ongenoegen over de werken voor hun deur zit diep bij de mensen van de Speecqvest. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben ze nog twee gerechtelijke procedures lopen: een voor de schorsing van de werken, een andere voor de vernietiging van de bouwvergunning. “Onze advocaten hebben er goede hoop op dat wij die eis tot vernietiging gaan winnen”, zegt Alex Winnepenninckx. De buurtbewoners hebben zich al enige tijd verenigd in het buurtcomité HSV.

De procedure voor de schorsing is recent behandeld. “Onze raadsmensen hebben daar een sterk pleidooi gehouden, terwijl de advocaten van de stad enkel vertelden dat burgemeester Somers onze kritiek niet begrijpt omdat de straat er mistroostig bijligt”, vertelt Carole Castelein. Toch zouden veel omwonenden niet liever hebben dan een terugkeer naar de situatie voor de werken. “Met de ventweg die ons afscheidde van de vesten. Daar staat de hele buurt achter en Somers heeft ons daarvan beroofd”, stelt Winnepenninckx.

Vandaag komt het verkeer op de vesten bijna tot vlak voor hun deur. “Het geeft ons een idee van de toekomstige situatie en dat vinden we een beangstigende gedachte. We hebben hier vijf jaar geleden onder meer omwille van die ventweg een oud pand gekocht en volledig gerenoveerd. Dit was onze droom”, zegt Eva Put.

Ondertussen is de bouw van de ondergrondse parking volop bezig. Die heeft voor- en tegenstanders in de buurt. De bezorgdheid is weliswaar het grootst over de toekomstige aanleg van de Speecqvest: met in het midden een groene zone die de stad als park bestempelt en langs elke kant rijstroken. Dat zien de actievoerende bewoners liever anders.

Te snel

“Het behoud van de ventweg daarin is voor ons principieel”, zegt Chris Velghe. Zij is onlangs lelijk gevallen op het tijdelijke fietspad en liep verschillende breuken op. De buurt klaagt ook dat er te snel wordt gereden. “Weinig bestuurders houden zich aan de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur”, stelt Put.

Voorts vragen de omwonenden zich af wat de argumenten zijn tegen een herziening van de plannen. “Waarom de rijstroken niet zoals vroeger in het midden laten lopen, met langs elke kant groen? Of een ontwerp met een grotere groene buffer langs de zijde van onze huizen? We reiken het stadsbestuur de hand”, klinkt het. De bewoners geven hun lopende procedures alleszins niet op. Ze zijn vastberaden om door te gaan tot het bittere eind.

“Algemeen belang dienen”

“Ik ben altijd bereid om te praten, maar de plannen zijn goedgekeurd en wij voeren ze uit. Op enkele details na kunnen we niet veel meer aanpassen. We moeten ook het algemeen belang dienen”, reageert burgemeester Bart Somers. Schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA) ziet geen reden meer tot overleg. “Het is beslist, we komen er niet meer op terug”, stelt hij. Backx benadrukt dat de herinrichting van de Speecqvest de eerste aanzet is voor een parkboulevard langs de kleine Mechelse ring (R12).

“Die willen wij waar mogelijk groener maken. We leggen deze straat niet alleen opnieuw aan voor de buurt, maar voor heel Mechelen”, stelt de schepen. Somers spreekt tegen dat de nieuwe rijstroken dicht tegen de huizen gaan lopen. “Bijna nergens in de stad ligt een straat zo ver van de huizen. We houden minstens acht meter afstand met eerst een voetpad, vervolgens een plantvak, een fietspad en parkeerstroken”, zegt de burgemeester nog.