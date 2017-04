Politie: “Dit gevaarlijk rijgedrag tolereren we niet”

Mechelen - De politie is met een onderzoek gestart na meldingen over een roekeloze stoet auto’s in Mechelen afgelopen zaterdag. “Er zijn vaststellingen gebeurd voor de opmaak van processen-verbaal. Deze feiten blijven niet zonder gevolg”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande.

Dezelfde groep werd ook gefilmd toen ze stilstond op het viaduct van Vilvoorde en verschillende bestuurders en passagiers midden op de Brusselse Ring uitstapten. Zo hielden ze het verkeer op, wat voor een file zorgde. In de Dijlestad hebben getuigen de auto’s gesignaleerd op de Mechelse vesten (R12), aan het Vrijbroekpark en in de omgeving van de Battelsesteenweg.

Een motoragent van de politie Mechelen-Willebroek heeft zaterdag omstreeks 14.30u ook de bestuurder van een witte Porsche cabrio van dezelfde stoet klemgereden op het Hoogstratenplein.

De sportbolide maakte deel uit van een trouwstoet met wagens – ook met Duitse en Nederlandse nummerplaten – die de aandacht trokken het rijgedrag van de bestuurders. Zelfs toen de motorrijder van de politie de Porsche stopte, bleven de automobilisten onophoudelijk toeteren en gas geven. De politieman wist de kalmte te bewaren en vroeg de bestuurder zijn papieren.

Processen-verbaal

“We hebben zaterdag meerdere oproepen over deze stoet ontvangen. Daarbij hadden getuigen het over roekeloos rijgedrag met getoeter en personen die uit de ramen van auto’s hingen”, stelt woordvoerder Van de Sande.

Het korps stuurde verscheidene ploegen, ook anonieme, af op de meldingen. Uiteindelijk werden heel wat bestuurders aan de kant gezet. “Hoeveel precies kunnen we nog niet zeggen, maar onze agenten hebben wel wat voertuigen kunnen intercepteren. De feiten blijven dus niet zonder gevolg. Er zijn processen-verbaal in opmaak”, vertelt Dirk Van de Sande.

Volgens de politie is er sprake van tal van inbreuken op de verkeerscode. “Gaande van het negeren van wegmarkeringen bij inhaalmanoeuvres en het ongeoorloofd gebruik van een claxon tot het niet gebruiken van richtingaanwijzers en het niet dragen van de gordel”, legt de woordvoerder uit. De zone Mechelen-Willebroek gaat eveneens na of de camera’s overtredingen registreerden voor overdreven snelheid en het negeren van rode verkeerslichten.

Gevaarlijk rijgedrag

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) pleegde zondagmorgen overleg met korpschef Yves Bogaerts over het voorval. “Het mag duidelijk zijn dat we dit soort gevaarlijk rijgedrag niet tolereren, ook al gaat het om tradities. De bestuurders hebben niet alleen zichzelf en hun passagiers, maar ook andere weggebruikers in gevaar gebracht. We blijven hier in de toekomst streng op toezien”, zegt de politiewoordvoerder nog.